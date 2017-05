Llegó María José Uribe pero no sus palos de golf

Una de las golfistas más importantes de Colombia, la santandereana María José Uribe desembarcó en su tierra, Bucaramanga, pero en el "camino" se quedaron embolatados los palos que usa en los torneos internacionales y con los cuales pretendía entrenar en los próximos días.

La excampeona del Abierto de Estados Unidos arribó a la capital de Santander y tras comprobar que su equipaje no estaba completo escribió en redes sociales: "Tres horas de conexión en bogota y @Avianca no me trajo mi equipo de golf, ahora que cobran 45 dólares por traerlo no llego #malservicio".

De inmediato, muchas personas replicaron esa información en sus cuentas de twitter.

Unas horas más tarde la golfista volvió a trinar: "Nada de información todavía de @avianca sobre mi equipo de golf, ni saben en dónde está cuando llamo. Día sin práctica a la fuerza #golf".