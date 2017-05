Anglogold Ashanti afirma que no tienen proyectos mineros en Quindío

Aunque en esta parte del país las alcaldías de los municipios de Pijao, Calarcá y Córdoba adelantan acciones para implementar consultas populares contra proyectos mineros a gran escala, Juan Camilo Nariño, director de asuntos corporativos de la Anglogold Ashanti dijo que los Quindianos deben estar tranquilos, pues los paisajes de esta región no van a sufrir intervenciones, toda vez que no hay títulos adjudicados, ni permisos para proceder.

“No tenemos ningún interés ni ningún título en el departamento del Quindío, lo hemos insistido en muchas oportunidades, La Corporación Autónoma emitió un comunicado en el que reafirmaba que Angloglod no tenía ningún título en el Quindío, así que es una discusión propia de esa región en la que no estamos involucrados y no lo vamos a estar ”, dijo Nariño.

El funcionario agregó que el hecho de ya no desarrollar el proyecto de La Colosa en Cajamarca Tolima, no significa que Anglod Ashanti se vaya a ir del país, pues tienen el proyecto en San Roque Antioquia denominado Gramalote.