Con sanciones económicas arrancó el pico y placa en Cúcuta

Serán más de 300 mil vehículos que dejaran de circular por la ciudad con las dos formas de restricción vehicular que implemento la administración municipal por horas y por día.

Quienes incumplan la norma deberán cancelar una multa equivalente a $368. 858. Los conductores de vehículos venezolanos y motocicletas venezolanas no podrán circular por toda la ciudad desde las 7 am- 7 pm. Los taxis tendrán restricción desde las 7 am - 11 pm.

El parque automotor colombiano a excepción de placas de Cúcuta, tendrán restricción para movilizarse desde las 7:30 am - 9 am; 11:30 am- hasta la 1:30 pm y desde las 5:30 pm – 7 pm. El mandatario de los cucuteños, Cesar Rojas, señalo que la medida busca generar un bienestar para toda la ciudad en pro del medio ambiente.

“Que respeten la norma, fue un decreto que saco el Alcalde para darle movilidad a la ciudad, le estaremos haciendo seguimiento a la parte ambiental, Corponor, tiene que meterse en el cuento y hacer la medición en contaminación para que no lleguemos a los que han llegado otras ciudades capitales… quien no lo acate será sancionado” precisó el mandatario de los cucuteños.

Los dígitos funcionan de la siguiente manera:

Lunes (0 y 9), Martes (1 y 8), Miércoles (2 y 7), Jueves (3 y 6), y Viernes (4 y 5).

Las siguientes vías son las determinadas dentro de la medida:

-Diagonal Santander: En sus dos calzadas desde la Glorieta de El Terminal (no incluye la glorieta), hasta llega al cruce que conduce a la Avenida Los Libertadores.

-Avenida Los Libertadores: Desde el cruce con Diagonal Santander sentido norte-sur (Corponor), hasta la calle 18.

-Calle 18 desde la Avenida Los Libertadores hasta la avenida 4.

-Avenida 4 desde la calle 17 hasta la calle 18.

-Avenida 8 desde la calle 2 hasta la calle 17.

-Calle 2 desde la avenida 8 hasta la avenida 7 del barrio El Callejón.

-Avenida 7 desde la calle 2 hasta la Glorieta de El Terminal (no incluye la glorieta).

La medida cobija vehículos de servicio público individual (taxis), y los respectivos de placa extranjera (automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y volquetas).

Los taxis tendrán restricción de lunes a viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 23:00 horas en todo el territorio municipal, en las placas terminadas en:

-Primera Semana del Mes: Lunes (0), Martes (9), Miércoles (8), Jueves (7), Viernes (6).

-Segunda Semana del Mes: Lunes (1), Martes (2), Miércoles (3), Jueves(4), Viernes (5).

-Tercera Semana del Mes: Lunes (0), Martes (9), Miércoles (8), Jueves (7), Viernes (6).

-Cuarta Semana del Mes: Lunes (1), Martes (2), Miércoles (3), Jueves (4), Viernes (5).

Los vehículos particulares con placa extranjera no podrán moverse en todo territorio municipal a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 19:00 horas; con placas terminadas en los siguientes dígitos:

lunes (0 y 9), Martes (1 y 8), Miércoles (2 y 7), Jueves (3 y 6), Viernes (4 y 5).