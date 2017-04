Joven desaparecido en Bogotá había sido víctima de acoso por Facebook

El padre de Víctor Andrés Tobaria García, el joven que desapareció en extrañas circunstancias en el barrio Carabelas de la localidad de Puente Aranda, había recibido en los últimos días mensajes a través de la red social Facebook donde al parecer estaba siendo acosado.

Así lo indicó Víctor Tobaria, padre del joven y quien explicó que de acuerdo con el testimonio que les entregó una compañera, su hijo le había comentado que en los últimos días alguien lo estaba acosando por la red social, pero que no quiso dar más detalles de la situación.

“Una compañera del colegio nos digo que él venía siendo acosado por Facebook por alguien, nosotros ya la brindamos esa información a la Policía para que investigue sus redes sociales”, señaló Tobaria.

Así mismo indicó, que le parece extraño la manera como desapareció su hijo el pasado jueves. “Salió de la casa a eso de las 9:30 con destino a la universidad, Jorge Tadeo Lozano, donde estudia séptimo semestre de diseño gráfico, sin embargo sus compañeros dicen que nunca llegó, y le comenzaron a marcar a las 10 a.m pero el celular estaba apagado, yo le marque como a la una de la tarde y no me pude comunicar con él”, comentó el padre del adolescente.

Explicó que de acuerdo con las cámaras de su casa, su hijo salió vestido con una chaqueta, un pantalón de color negro y botas estilo militar. “Mide 1.73 metros; es de ojos café; trigueño, de contextura delgada y es rasgos finos”, describió físicamente Víctor Tobaria a su hijo.

Así mismo indicó que no han tenido diferencias con él para creer que se haya ido de la casa por maltrato. “Nosotros tenemos mucho diálogo, hablamos mucho con él y en los últimos días no tuvimos ninguna pelea. Esto es extraño porque todas sus pertenencias están en la casa, ropa y demás elementos”, agregó.

Tobaria hizo un llamado a la ciudadanía para que se comuniquen de inmediato con la Policía si alguien conoce de su paradero o pueden brindarles pistas para encontrarlo.