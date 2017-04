Para el gobernador de Antioquia la Asamblea trabaja muy lento

El gobernador de Antioquia lamentó que en el primer periodo sesiones ordinarias de la Asamblea solo aprobará seis de los 19 proyectos de ordenanzas, por lo que pidió que trabajen más, arduamente y eficaz.

Luis Pérez Gutiérrez manifestó que los miembros de la duma departamental son muy lentos y que no tienen la eficiencia que necesita el departamento para poder cumplir con las metas de su plan de desarrollo.

"De diecinueve ordenanzas solamente solamente se aprobaron seis, lo cual desde mi punto de vista me parece que es decepcionante, minúsculo para los retos que tenemos en Antioquia, le hemos pedido a la Asamblea Departamental y al gabinete que tienen que trabajar más y que tienen un ritmo lento y que así la gente está perdiendo las esperanzas", señaló el gobernador Pérez Gutiérrez.

Insistió que su gobierno es una oportunidad única para el departamento, pero que no se puede desaprovechar con las dificultades que hay en la duma departamental para aprobar los ordenanzas instauradas por la administración.

"Yo le he pedido a la Asamblea Departamental que tenga una reflexión profunda sobre utilizar buen el tiempo, el tiempo de gobernar solamente no lo da Dios una vez en la vida, y el tiempo se va y el quier pierde tiempo se está suicidando sin darse cuenta y nosotros hemos tenido al fortuna que nos tocó gobernar a Antioquia y que no podemos marchar tan despacio, la gente solo da crédito al que hace obras y no al que echa carrera y chachará"