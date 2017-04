Dormir, comer, jugar y que no los maltraten piden los niños del Quindío en su día

A propósito de esta fecha en la que los protagonistas son los niños, salimos a las calles a hablar con varios de ellos, para conocer que les gusta y no hacer y que esperan de los adultos en su diario vivir. Ellos por supuesto celebran no tener que mercar, no tener que pagar facturas, les gusta dormir hasta tarde, jugar, hacer amigos y piden a todo pulmón que no los maltraten.

“Lo mejor de ser niño es poder dormir hasta tarde, jugar, no pensar en pagar facturas, no tener preocupaciones, hacer amigos, correr por todos lados, sin embargo lo más importante de todo es que los adultos nos respeten, no nos griten y que no nos traten mal”, dijeron los niños del Quindío.

Los niños fueron reiterativos en pedir a los adultos que los inconvenientes se soluciones bajo el diálogo y no acudiendo a los golpes.