Medellín tiene edificios de lujo y vías de pueblo: concejales

Al analizar problemáticas de barrios ubicados en las comunas de Robledo, Buenos Aires, Belén y El Poblado, que incluso se replican en otros municipios del Valle de Aburrá, los concejales de Medellín lamentaron que en varios sectores se están construyendo grandes proyectos de vivienda pero con vías de acceso limitadas, provocando congestiones, como en el barrio Rodeo Alto, suroccidente de Medellín.

"Es evidente que en esta ciudad no hay planeación, esos son edificio de un país desarrollado pero vías de un pueblo, de tercer mundo, entonces la planeación en esta ciudad no puede seguir siendo edificios de país desarrollado y vías de tercermundismo, porque esto no genera calidad de vida", señaló el concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

En Rodeo Alto, comuna de Belén, cerca de 4 mil autos deben compartir la misma vía en horas pico, colapsando las vías de la zona.

"Es el mismo modelo de El Poblado, Envigado, Sabaneta, llevamos desde el primer POT diciendo que tenemos que crecer hacia adentro, detener la expansión urbana en las laderas, necesitamos redensificar el centro y sigue sin suceder.", señaló el concejal Daniel Caharvalo del movimiento Creemos.