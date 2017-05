"Hay que trabajar más en equipo": Jaime Restrepo Cuartas, rector de la UDES

Jaime Restrepo Cuartas no pensaba aún en el retiro. Dentro de sus planes no estaba tampoco venir a Bucaramanga pero una llamada del exalcalde Fernando Vargas Mendoza decidió su futuro próximo. En la comunicación, se le ofreció convertirse en el rector de la Universidad de Santander, UDES. El médico antioqueño vino, conoció la institución y aceptó el reto.

Hoy, la UDES persigue la acreditación institucional de alta calidad; para lograrlo, debe lograr llenar una serie de requisitos que se van cumpliendo de forma paulatina. Entre tanto, el médico Restrepo, quien además ha sido congresista y rector de la Universidad de Antioquia, trata de dejar un legado a Santander. Una de sus recomendaciones es que "no se sabe trabajar en equipo". Para sustentar su apreciación argumenta que el Comité Universidad-Empresa no ha logrado sacar adelante un solo proyecto en varios años.

En el Personaje de la Semana, Restrepo Cuartas habló de ciencia y tecnología; consideró un despropósito que el gobierno esté pensando sacar plata del fondo de investigaciones para destinarlo a la recuperación de caminos veredales. Criticó además la manera como se deciden proyectos desde los departamentos y lamentó que el presupuesto para Colciencias haya disminuido.

En el plano personal, el rector de la UDES se confesó un avido lector; reveló que está a punto de publicar su sexta novela, "Algo me dice que no estás"; se declaró frustrado porque no tuvo mucho éxito la convoctaoria que hizo a un taller de literatura y se declaró hincha del Atlético Nacional.

En un domingo, en el que interrumpió su viaje de cada 8 días a Medellín, Restrepo Cuartas fue el personaje de la semana de Caracol radio.