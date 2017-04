Santos reclama solidaridad para el pueblo venezolano

El presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a solidarizarse con la situación que afrontan los venezolanos hoy producto de la violencia política en el vecino país.

El mandatario en el marco de una mesa de seguridad ciudadana en Cúcuta con las autoridades del orden nacional, local y regional dijo que el tema fronterizo ocupó una parte de la agenda y por eso “discutimos mucho el tema de la migración, de la situación con Venezuela. Migración Colombia nos hizo una radiografía del tipo de migración que se está presentando. Unos vienen a rehacer su vida, otros están en tránsito hacia otro país, otros son colombianos regresando y otros los que vienen a comprar”.

Agregó que la cancillería y Migración han puesto en marcha la tarjeta fronteriza que busca regular de una mejor forma el tránsito de los venezolanos.

Advirtió el jefe de Estado que “la persona que no tenga esa tarjeta o no tenga un pasaporte valido se va a declarar como ilegal, no pueden entrar, y si son capturados serán declarados ilegales y serán deportados”.

Y agregó que “por eso quiero hacer un llamado a los colombianos y a los compatriotas de la frontera. Los colombianos y venezolanos somos hermanos, la frontera es una línea que nos debe unir no dividir. Son los momentos de dificultad cuando esos lazos se deben hacer más fuerte”.

Insistió Santos en que “o podemos caer en la xenofobia, no es lo correcto, debemos ser solidarios con nuestros hermanos, por eso una vez más llamo a que los colombianos adoptemos esa actitud y no comencemos a culpar a los venezolanos de todos nuestros males, por eso extendámosle una mano y digámosles estamos con ustedes”.

El presidente adelanta una agenda en la ciudad de Cúcuta acompañado de los ministros del Interior, Defensa, y Relaciones Exteriores.