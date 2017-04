La guerrilla intimida a los productores agrícolas al norte de la región

Los procesos comerciales para los productores de miel, están semi paralizados en varios municipios del Catatumbo por algunas acciones intimidatorias que los grupos ilegales realizan a este gremio.

“Muchas veces, usted no puede entrar a zonas pro el orden público y pues siempre hay temor aunque el trabajo que hacemos nosotros no implica tener enemigos, pero no falta quien piense que nosotros vamos a quitar un productor de coca y lo queremos hacer cambiar a productor de miel” expresó, uno de los representantes de las asociaciones que agrupa a este sector, Libardo Jaimes.

Los casos se vienen presentando en la zona rural del municipio de Sardinata, donde los productores, se abstienen de desplazarse por temor a ser víctimas de acciones delictivas o que afecten la integridad y el patrimonio económico de las empresas y sus trabajadores que han logrado conformar en medio de las condiciones sociales y de seguridad que los rodea.

“Es preocupante, para nadie es un secreto que el tema de los cultivos ilícitos en Sardinata es latente, pero lo más importante para nosotros es plantearle a nuestras familias y comunidades que esta clase de producción es una forma y alternativa de vida y desarrollo para cambiar ese pensamiento que tenemos en nuestra región”.

Las autoridades ya estudian los casos para tomar medidas que permitan la movilidad por varios sectores de esta población, neurálgica en materia de inseguridad por la presencia de actores armados ilegales.