“Me tiré del segundo piso y me salvé”: obrero de edificio caído en Cartagena

En medio de los escombros, el llanto de unos y los aplausos de otros al encontrar personas atrapadas con vida, sobresalen las historias de valor que también son protagonistas en tragedias como esta.

Gabriel Ladeuth, trabajaba en el segundo piso de la edificación que colapsó repellando paredes, cuando al sentir un estruendo, tuvo como reacción inmediata saltar desde el segundo nivel, al voltear la mirada, vio con sorpresa como ese gesto espontáneo le salvó la vida.

Vino de Córdoba, buscando trabajo en medio de la informalidad que ahoga a Cartagena. 'Tengo unos conocidos que me dijeron que llegara a trabajar aquí, que me metían, llevo mes y medio'. En realidad no sabe para quién trabaja, un amigo de su amigo es quien se entiende con el 'Patrón' que semanal o quincenalmente le hace llegar el pago.

Una columna que se destrozó fue lo que ocasionó el desplome del edificio según cuenta este albañil, aún no sale de su asombro, y con lágrimas recuerda que su ayudante se quedó atrapado arriba y aún no lo encuentran. “Éramos como 30, al final salimos ilesos como 6, que nos percatamos a tiempo y nos salvamos, espero que los 15 que quedaron sepultados resulten con vida', sentencia este hombre que nuevamente tendrá que 'rebuscar' trabajo para salvar a su familia”.