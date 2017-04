Diputados rechazan ausencia de interventor del Hospital Universitario del Caribe en debate

Para esta mañana la honorable Asamblea Departamental de Bolívar, programó una audiencia pública para escuchar al agente especial interventor del Hospital Universitario del Caribe, Fernando Trillo, donde informaría a la corporación principalmente los estados financieros y administrativos del mismo tras la intervención por la Superintendencia de Servicios Públicos.

De la misma manera estarían presentes la Secretaría de Salud y la Secretaría de hacienda del departamento, la Asociación Nacional Sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud – ANTHOC, los representantes de los estudiantes, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la rectoría de la Universidad de Cartagena.

En una comunicación enviada a la secretaría general de la corporación, el agente interventor se excusa por no asistir a la audiencia pública. Ante este comunicado el diputado Jorge Rodríguez pidió a la plenaria rechazar la excusa presentada por el agente interventor, teniendo en cuenta que uno de los principios de la administración pública es la colaboración entre los diferentes niveles de administración y que el objetivo de la audiencia no era hacer control político si no conocer el estado del HUC que presta un servicio en el departamento de Bolívar y una de las obligaciones de la corporación es hacerle seguimiento a esos servicios.

Por su parte el diputado Jorge Redondo manifestó que el HUC como administrador de recursos del departamento debía hacer presencia en la corporación, ya que ésta está en cumplimiento de sus funciones, queriendo conocer el estado del único hospital de tercer nivel del departamento, por lo cual propuso que a pesar de la ausencia del agente especial interventor se le diera curso a los establecido en el orden del día.

Al iniciar la audiencia el diputado Manuel Berrio empezó su intervención afirmando que al agente especial interventor no le interesa salvar el hospital, donde la garantía del derecho a la salud está vulnerada, “el único hospital está secuestrado por un ente nacional que no da razones del estado financiero y administrativo”, puntualizó.

Manifestó que en la sesión del Senado de la República, donde tuvo la oportunidad de hacer presencia gracias a la invitación del mismo y la comisión establecida por la corporación, no dio respuesta a los interrogantes de los congresistas, razón por la cual quedó abierta para una posterior ocasión y por la cual se programó esta audiencia, donde confluyeran todos las actores que están interesados en salvar el hospital, que presta servicios a los pobladores más necesidades del departamento de Bolívar.

Declaró que trataría de mostrar la informalidad con la que actúa la actual administración, evidenciada en un informe escueto a los congresistas y diputados, que no presenta cifras, evidencias, a pesar que se supone que la interventoría contaba con todas las herramientas para dirigir y sacar adelante el hospital.

Sin embargo se conoce que lo primero que hizo fue contratar a 26 o 28 personas afines de él, en lugar de analizar la situación del hospital que recibía. De la misma forma, logró hacer que Caprecom, le reconociera una deuda por $11.000 millones de los cuales fueron desembolsados $3.700 millones, adicionalmente con sus facultades como agente especial logró el desembargo de $800 millones, que se encontraban retenidos en los juzgados.

En su denuncia afirma que el agente interventor entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, aparte de lo recaudado se gastó $4.800 millones aproximadamente, de los cuales no dio respuesta en el congreso, del destino de esos recursos.

Afirma que en la rendición de cuentas el agente manifiesta que la solución a la crisis del HUC, es la tercerización, modelo que ya es utilizado y que ha acabado con el hospital por ser abusiva y desventajosa, pero que según el agente está obligado a tercerizar, teniendo en cuenta el decreto de creación del hospital.

En la rendición de cuentas manifestó que el déficit del HUC es de $40.000 mil millones, pero no muestra evidencias de donde sale ese dinero, lo que le hace evocar que en el 2003 se interviene el hospital, donde se dijo que el déficit son los mismos $40.000 mil millones, que conllevó a la liquidación del mismo, quedándose el departamento sin hospital hasta 2012 que se reabre sin deudas, asumiendo solo el servicio de urgencias.

El diputado Berrio manifestó que en la plenaria del congreso, el agente interventor defendió a las EPS, anunciando que no iba a adelantar procesos de cobro a estas porque no era su actuar, que prefería conversar y conciliar, anunciando que de los $120.000 millones que las EPS adeudan al HUC, solo le deben $56.000 millones, por lo cual solicitó se realicen las auditorias porque se puede estar frente a un detrimento patrimonial de estos recursos.

Ante todo lo expuesto el diputado quiso conocer las responsabilidades médicas que asume el HUC, las responsabilidades de los terceros, obligaciones que asumen las EPS y los sistemas de financiación en la prestación del servicio, quién le paga a los empleados, quién asume la financiación de la operación, quién asume el riesgo de responsabilidad médica, quién hace el plan de auditorías para el mejoramiento continuo, cuáles son las deudas que tienen actualmente.

Por su parte el presidente de ANTHOC, Roberto Bustamante, manifiesta que esta intervención no avanza ni presenta resultados, que el resto de la red hospitalaria está en situaciones similares o peores, son 22 hospitales que se encuentran en alto riesgo financiero. Expresó que no quieren repetir la agónica situación de la ESE del municipio de Margarita.

Contó que hoy después de esta nueva estructura la cifra a recaudar está por el orden de los $88.000 millones y el agente interventor manifiesta que solo el posible recaudar el 50%, que los procesos desarrollados hoy requieren un análisis para establecer la verdad de esta situación pues no se justifica que el hospital recaude poco.

Considera que esta operación por procesos de tercerización no ofrece viabilidad, además creen que el agente interventor en los informes no presenta muestras de recuperación para esta entidad.

A su turno el representante de los estudiantes y residentes Luis Fernández, manifiesta que necesitan un hospital para brindar calidad en salud a los usuario, para el la salud debe dar un vuelco hacia el bien y mejorar los indicadores ya que uno de los principales compromisos es brindar atención.

Invitó a todos los asistentes a salvar el hospital, para tener una entidad que forme a los estudiantes de la costa, una entidad sólida en la parte financiera y física, un hospital a la vanguardia de la tecnología especifica con especialistas, donde se le brinde a la población lo mejor y se logre la acreditación.

A su vez el secretario de salud Luis padilla Sierra consideró importante la invitación por tratarse de un tema álgido. Manifestó que por la resolución 003568 de noviembre de 2016, que ordena la separación de la gerente y miembros de la junta directiva del hospital, desde ese momento se dejó de tener conocimiento de la situación del hospital y contó que recomendaron como junta que se trabajara en la recuperación de la cartera, que se hiciera defensa jurídica de los procesos, en lo que se hizo caso omiso.

Expresó que no podía comentar sobre la situación del hospital por no tener conocimiento. Se comprometió a hacer la revisión con el departamento jurídico de la secretaría, del decreto que permitió la tercerización. Solicitó a la Universidad de Cartagena, que igualmente se apersone de la situación, porque no se puede permitir que se cierre el hospital que le da solución a los problemas de urgencia vital y que es el sitio donde se forman los profesionales.

Finalizada la intervención de los invitados el diputado Víctor Mendoza, manifestó que se desconoce todo lo que se viene adelantando en el hospital desde que la gobernación no hace parte de la junta directiva, “sentimos que la junta engañó al gobernador, una junta que conocía y sabía los verdaderos estados financieros del mismo”. Consideró este, el momento oportuno para que los entes de control empiecen a tomar acciones.

Afirmó además que con el informe del agente interventor sigue insistiendo que la cartera no tiene una cifra real, pero no se han adelantado acciones para rescatar el hospital y consideró que antes de buscar cual es la forma de financiera, debemos buscar cuales son los mecanismos para su sostenimiento “debemos buscar un mecanismo para que los proveedores se sientan cómodos prestando sus servicios. Los bolivarenses queremos saber que hemos mejorados tras la intervención, sus estados financieros, el pago a proveedores, los recaudos, el estado de la cartera”.

El diputado Elkin Benavides por su parte se mostró preocupado por la situación del hospital y el sistema de salud, donde la máxima autoridad en salud tiene con dudas a la corporación. En un breve análisis presentado manifestó que aumentó la facturación, aumentó la cartera, bajó el recaudo. Aseguró que esta intervención no cumple lo estipulado en la ley, se está interviniendo para empeorar, que se debió empezar por el plan de mejoramiento y mostrar los avances.

A su vez el diputado Frank Ricaurte puntualizó que solo se está solicitando una rendición de cuentas del estado del hospital, donde se pudieran aportar ideas, para solucionar y retroalimentar.

Por otra parte el diputado José Hilario Bossio, expresó que la situación actual es más crítica, donde las contrataciones han aumentado en número y costos y donde el personal contratado son de otras ciudades, dejando a un lado los profesionales bolivarenses.

El diputado Mario Del Castillo se mostró sorprendido porque no se tuvo en cuenta la economía de guerra sugerida por el gobernador del departamento. De la misma forma que tras los hallazgos presentados en su momento por la contraloría en el 2016, los resultados del hospital no debían ser positivos, como lo que se mostró en la rendición de cuentas.

Finalmente el diputado Manuel Berrio concluyó la audiencia proponiendo a la plenaria presentar solicitud formal a la Contraloría General de la República para efectuar una auditoria especial al Hospital Universitario del Caribe en el periodo que comprende la intervención. Igualmente propuso presentar solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Protección Social, para que certifiquen si el HUC, se encuentra acreditado en salud de acuerdo a la Ley 1438 en su artículo 100.