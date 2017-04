“Yo creo que la posición de la barra roja es absurda” dijo el alcalde de Cali

El Mandatario caleño Maurice Armitage, dijo “Yo creo que la posición de la barra roja es absurda, se está tratando que haya convivencia en el futbol y que todo el mundo pueda ir, que sea una diversión y no un conflicto”. Así reaccionó frente al comunicado enviado por la barra Barón Rojo días anteriores donde hacían referencia al partido Cortuluá – Nacional que se tiene planeado llevarse a cabo en el Pascual Guerrero y donde dejaban claro que no responderían ante actos de violencia.

El alcalde aclaró que hay en la ciudad una comisión que incluye a los equipos de futbol, a la federación y a la alcaldía y que será esa comisión la que decida si el partido se hace o no en la ciudad, lo hará mañana luego de una reunión en la cual se mirará si es conveniente o no, pero no se van a tomar en cuenta las posiciones de la barra roja, afirmó Armitage.

Recalcó por último “lo que tenemos es que rechazar esa posición, pero también tenemos que cuidar la seguridad de la ciudad, Yo soy partidario que todo el mundo vaya a futbol pero que todo el mundo se comprometa que no van a haber problemas”.