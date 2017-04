Alcaldes y las Cars deben hacer la tarea en materia de riesgo: presidenta Camacol

La presidenta nacional de Camacol, Sandra Forero hizo un fuerte llamado para que los alcaldes actualicen los planes de ordenamiento territorial y así se eviten construcciones en zonas de riesgo.

Durante la asamblea de Camacol en Armenia, la presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero hizo un fuerte pronunciamiento sobre los planes de ordenamiento territorial y la gestión del riesgo en las ciudades del país.

Y agregó “los Planes de Ordenamiento Territorial, son el instrumento idóneo para establecer donde están las zonas de riesgo, es más en el país no debería tener POT si no se tiene las zonas de riesgo demarcada, lo que estamos viviendo en el país es la incapacidad de planear a largo plazo y las corporación no están haciendo la tarea pero no de frenar el desarrollo”

Por su parte el reconocido constructor del Quindío, Cesar Augusto Mejía cuestiono la falta de control de las autoridades locales con respecto a las invasiones que están desbordadas en la ciudad.