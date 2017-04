Cancelado debate de valorización por inasistencia de concejales de Armenia

Desconcertado se mostró el concejal Luis Guillermo Agudelo luego de que se cancelara el debate que se había convocado para hablar de las obras de valorización en el cabildo municipal.

De acuerdo con el concejal, tras una investigación que supera el año se logró evidenciar que los costos de varios materiales de construcción no corresponden a la realidad y que las obras no se planearon. Por eso se había citado el debate, pues la idea era obtener claridad al respecto por parte de la administración municipal y aunque los funcionarios citados de la alcaldía asistieron, la mayoría de concejales no lo hicieron.

Sobre el mismo asunto el representante de la veeduría ciudadana “En defensa de la gente” Néstor Herrera cuestionó que se hubiera cancelado el debate pactado, pues en el mismo se iba a poner en evidencia el estado de las obras, teniendo en cuenta que muchas de las que se prometieron ni siquiera han empezado.

Escuche la entrevista completa en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio.