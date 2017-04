Largas congestiones en Medellín por el cierre de la autopista Sur

El cierre de la calzada izquierda de la Autopista Sur, por el desmonte de dos puentes militares ubicados sobre el río Medellín, en el sector del centro de espectáculos La Macarena, colapsó la movilidad en vías arterias como la misma Autopista Sur, San Juan, Colombia, la 65, La 33 y la canalización.

Conductores manifestaron su descontento con las congestiones y cuestionaron a la administración municipal los cierres generados para el desmonte de los puentes utilizados para regular la movilidad durante la construcción de la etapa 1A de Parqies Del Río Medellín.

"Horrible mucho taco por todo lados, nos tienen sin por donde andar", relató a Caracol un conductor de un vehículo de transporte de alimentos.

"Más de 40 minutos y no he pasado el semáforo, muy complicado todo", advirtió un ciudadano en su vehículo particular.

"El alcalde nos tiene perjudicado con los cierres, porque no lo hacen en la noche, impresionante, nada hay por donde, la movilidad está colapsada", señaló un conductor de servicio público.

El cierre de la Autopista Sur en su calzada izquierda ira hasta el domingo 14 de mayo y este jueves y viernes habrá cierre de la calzada izquierda de la avenida regional.