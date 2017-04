"Intervenciones de hospitales son un carrusel": diputado de Bolívar, Manuel Berrío

Durante una audiencia pública citada en la Asamblea de Bolívar, el diputado Manuel Berrío criticó duramente la intervención de la que está siendo objeto el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena. Según el diputado, podría existir un 'carrusel' en las decisiones de la Superintendencia de Salud al momento de intervenir los hospitales públicos con los dineros del Fondo de Salvamento del Sector Salud, FONSAET.

"La Superintendencia va de departamento en departamento, buscando hospitales en crisis, para después intervenir, pedir recursos al FONSAET por el orden de 25 mil a 40 mil millones de pesos, no se sabe qué se hace con esa plata, porque acaba la intervención, se van y el hospital queda muriendo lentamente como pasó con el de Montería", dijo Berrío a Caracol Radio.

Según el diputado, la actual intervención del HUC en Cartagena ya le ha costado 25 mil millones al FONSAET, «y es una plata que no se sabe qué ha pasado, pues el agente interventor Fernando Trillo no ha dado explicaciones de ninguna clase, tiene secuestrado al hospital y no sabemos qué ocurre allí».

Agregó que a su juicio, el dinero es exagerado puesto que «casi todos los servicios del hospital son aterrorizados, entonces no entiendo para qué tanta plata. La Superintendencia más que un interventor ha resultado ser una agencia inmobiliaria que mes a mes le cobra a los que prestan los servicios, nada más». Berrío pidió terminar con la intervención y que el HUC pase a ser administrado por la Universidad de Cartagena, dueña del inmueble.