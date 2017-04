Acciones para recuperar espacio público en mercado de Cartagena

Para garantizar el buen uso del espacio público y una mejor movilidad para la gente, la Alcaldía de Cartagena intensifica los operativos de control en el mercado de Bazurto sin descuidar el trabajo realizado en el Centro Histórico, el cual ha dado excelentes resultados en temas de seguridad y movilidad en la zona.

“Hemos empezado con operativos de control y recuperación en zonas que ya han sido intervenidas y que han sido reinvadidas por vendedores informales. Hoy realizamos un operativo de 4 horas aproximadamente donde se hicieron 17 retenciones de mobiliario”, dijo Fabián Mercado, jefe operativo de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.

El funcionario aclaró que las retenciones que se han realizado, solo incluyen el mobiliario y no la mercancía que en su mayoría son alimentos perecederos. “Esto se hace con el fin de evitar mayor pérdida a las personas y que los alimentos se dañen o lleguen en mal estado a la bodega de Espacio Público”, explicó Mercado.

Este nuevo cronograma de operativos en Bazurto se mantendrá durante toda la semana, y no interfiere con el control que se continuará realizando en el Centro Histórico. “Los mismos operativos que se hicieron durante Semana Santa se van a mantener hasta altas horas de lo noche con el fin de continuar garantizando una mejor movilidad y no perder el trabajo ya ejecutado”, dijo el jefe operativo de Espacio Público, quien también aseguró que debido a estos intensos operativos realizados en el centro, muchos de los vendedores se han desplazado nuevamente a la central de abastos a ocupar los espacios que no pueden ser invadidos.

Los sectores más críticos en cuanto a la invasión del espacio público son la avenida Pedro de Heredia, en el sector de “Los Colchoneros”, La Cuchilla, Calle 26, Los Andes y Sanandresito