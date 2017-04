Polémica por declaraciones del alcalde Peñalosa sobre Soacha

Hay polémica por la forma en la que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió a Soacha, durante el foro, "La integración regional: una opción inaplazable".

"¿Los habitantes de Chía o de Cajicá van a votar para fusionarse con Soacha? Nunca los habitantes de un municipio rico van a votar para fusionarse con uno pobre, ni tontos que fueran porque saben para qué es", señaló.

Al respecto, el personero de Soacha, Ricardo Rodíguez, dijo que si bien allí hay problemas económicos, "está no era la forma de referirse al municipio. Nosotros sabemos que en Soacha hay una gran población y que no contamos con los recursos, pero no debemos ser objeto de discriminación por esta situación".

Por su parte, alcalde de Soacha, Eleazar González, dijo que este es el resultado del abandono a este municipio por parte del Gobierno Nacional.