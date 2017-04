Solicitan auditoría forense para analizar composición accionaria de Triple A

En Barranquilla sigue generando controversia la polémica que envuelve a la multinacional española Canal de Isabel II, casa matriz de Triple A. La atención se centra ahora en el papel de los concejales y en la drástica reducción de la participación accionaria del Distrito en esa empresa, ante lo cual se ha solicitado una auditoría forense.

Recordemos que cuando Triple A nace, a principios de los 90 durante la primera administración de Bernardo Hoyos Montoya, el Distrito poseía el 85% de las acciones. Esto lo afirma Jorge Vergara, de la ONG Cívicos en Acción.

Según el analista, es necesaria “una investigación a fondo que de cómo Triple A hizo esa metamorfosis que del 85% que tenía Barranquilla solamente quedó el 14.5%”.

Vergara explica que en una investigación publicada al respecto que Barranquilla fue perdiendo influencia en Triple A gracias a una serie de maniobras ejecutadas por los socios minoritarios, quienes se aliaron primero con Aguas de Barcelona luego conformaron Inassa y después le cedieron las acciones a Canal de Isabel II. Todo esto sin que el Concejo lo advirtiera.

Precisamente, en la prensa local se han publicado versiones que apuntan a que el exgerente de Triple A, Francisco Paco Olmos, junto a empresarios barranquilleros, se hicieron con el total de las acciones que Inassa tenía en Aguas de Barcelona (socio de Triple A), inflaron el valor de la empresa y se la habrían vendido a Canal de Isabel II por 100 millones de pesos, muy por encima de su precio real.

Horacio Brieva, director de Protransparencia, asegura que no conoce un proyecto de acuerdo en el que se haya autorizado la composición accionaria del Distrito en Triple A. “Yo no lo conozco, que me lo muestren”, dice el también columnista.