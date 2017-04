Contecar, el lugar donde el papa Francisco oficiará Santa Misa en Cartagena

El alcalde Manuel Vicente Duque confirmó el lugar donde el papa Francisco oficiará la santa misa el domingo 10 de septiembre, durante su visita a Cartagena. Será el puerto de Contecar, en la zona industrial de Cartagena, donde se espera que asistan más de medio millón de personas.

“Estamos esperando cerca de 500 mil personas de fuera de Cartagena que van a venir para este evento. Hacerlo en Contecar nos va a facilitar cierta logística por ser una zona pavimentada, no tendremos que adaptar un terreno. Tenemos más de nueve frentes de trabajo para estar a tono”, afirmó Duque.

El alcalde expresó que aún no se tiene un estimado de gastos para la visita por parte del Distrito. “Apenas estamos evaluando qué debemos hacer, de acuerdo a lo que vayan a ser los movimientos del Santo Padre. En este momento, no te puedo decir cuánto nos tendríamos que gastar, me imagino que el Gobierno nacional nos ayudará con esa inversión”, sostuvo Duque.

“Mucha gente va a llegar a ocupar la capacidad hotelera de la ciudad, van a tomar a Cartagena como el destino turístico para ver al Papa. Va a llegar mucha gente de Latinoamérica, y la ocupación hotelera será del 100%”, celebró el mandatario.

“Estamos felices porque sabemos que la llegada del Papa va a poner a Cartagena en el contexto mundial, va a servir para tener publicidad de la buena para la ciudad”, concluyó el alcalde.