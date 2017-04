Hacen llamado a padres para que vacunen a niños de cinco años en Cartagena

El llamado especial a padres y cuidadores de niños de 5 años para que los lleven a vacunar lo hizo el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) luego del análisis realizado al balance de la II Jornada Nacional de Vacunación que se adelanta durante todo el mes de abril en el país y la Semana de Vacunación en Las Américas que empezó el sábado 22 y que va hasta este sábado 29 de abril.

“En todo el mes de abril hemos logrado vacunar a 7 mil niños en Cartagena, pero vemos que hay muchos de 5 años que aún no han recibido sus vacunas, por eso el llamado especial es para los padres de estos niños, el Distrito ha dispuesto la logística y venimos promocionando la vacunación, ahora es responsabilidad de los padres llevarlos a vacunar para que reciban un refuerzo de tripleviral que los protege de sarampión, rubeola y paperas, un segundo refuerzo de antipolio y DPT que los protege de la poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tosferina”, informó Adriana Meza, directora del Dadis.

“Con que les hayamos aplicado las primeras dosis de estas vacunas los niños no quedan protegidos contra estas enfermedades que pueden causarle discapacidad o muerte, hay que aplicarle estos refuerzos porque si no es como si no hubiésemos hecho nada”, agregó por su parte Yanine Ruíz, líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

En Cartagena tenemos 68 puestos de vacunación, entre públicos y privados, disponibles que atienden de 8 a.m a 3 p.m, acude al más cercano, ‘Vacúnate y celebremos un futuro saludable’. Algunos de estos Centros de Salud Olaya son los de Foco Rojo, La Esperanza, Daniel Lemaitre, San Francisco, Blas de Lezo, Ternera y Nelson Mandela; y los Hospitales de Arroz Barato, El Pozón y Canapote. También en Salud Total, en Santa Lucía y Pie del Cerro; Coomeva, en Los Alpes y Manga; Nueva EPS, en La Plazuela, en la Av. Pedro de Heredia y en la Av. El Arsenal; la IPS Salud del Caribe, en el Pie de la Popa y Santa Lucía, y Sanitas en Manga.

Hay alerta nacional e internacional por fiebre amarilla por lo que toda persona entre 18 meses y 59 años debe recibir esta vacuna que es única dosis para toda la vida. Si va a viajar a zonas o países donde la exijan debe aplicársela por lo menos 10 días antes del viaje para que esta logre su efectividad.

Si va a viajar al exterior presente documento de identidad y pasaporte, todo lo anterior para que le sea expedido carnet internacional de vacunación.