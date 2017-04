Durante dos días, Cali respirará diseño con ponentes de talla mundial

'Hoy es diseño' es un proyecto liderado por estudiantes y profesores de Diseño de Medios Interactivos y Diseño Industrial de la Universidad Icesi, es el evento de Diseño gratuito más grande realizado en el suroccidente colombiano en el cual se abre un espacio para intercambiar conocimientos y experiencias de diferentes áreas del diseño que se presentarán entre el 27 y 28 de abril de 2017, aseguró José Pineda, estudiante y director comercial del evento.

Según Pineda, el diseño en el Valle del Cauca, se está proyectando en varios espacios, empresariales, culturales y de innovación donde se muestra la creatividad y el talento de los vallecaucanos.

Dos talleres y conferencias por parte de los expertos en la materia, serán la oportunidad de compartir conocimientos. Los expertos en la materia que harán parte de 'Hoy es diseño' son:

Christian Vivanco (México): diseñador con 10 años de experiencia profesional en ciudades como: Milán, Barcelona, París, Nueva York y Tokio, entre otras capitales del diseño. En 2009 fue seleccionado por la revista inglesa Wallpaper como el primer diseñador latinoamericano que se unió a su Graduate Directory, una publicación anual que presenta a los jóvenes diseñadores más prometedores.

Aurélien Krieger y Mick Van Olst de Onformative (Alemania): Onformative es un estudio alemán para el arte digital y el diseño. Guiados por un enfoque emocional, Krieger y Van Olst, buscan constantemente nuevas formas de expresión creativa. Krieger es productor creativo y educador. Van Olst, por su parte,trabaja en el desarrollo de proyectos a través de diseño, dirección, concepto, prototipado y programación.

Aramique (Estados Unidos): Aramique se define como un director con enfoque en los medios inmersivos, instalaciones interactivas y narraciones experimentales. Ha ejercido como director dentro de Tool of North America, donde ha sido galardonado por diversas entidades como la FWA, The One Show, Cannes Lions, entre otros; ha trabajado para empresas líderes en su sector como Nike, Lexus, Bittorrent, IBM, Samsung y Acer; incluyendo trabajos con grupos musicales como The xx.

Luis Eslava (España): diseñador e ingeniero industrial graduado del Royal College of Art de Londres. Después de vivir un tiempo en Japón, decidió radicar su estudio en España llamado Luis Eslava Studio. Ha trabajo dentro del campo del diseño de alimentos con chefs internacionales y ha participado en la creación de instalaciones para Velcro tanto en Europa, América y Asia, como: Sancal España, Vertisol International, Martini Rusia, TFK Kuwait, Tombow Japón, entre muchas otras.

Konkretus (Colombia): estudio de diseño radicado en Medellín, con sede en Colombia y Panamá que busca alinear el concepto, la forma y la función dentro de cada proyecto u objeto. Su especialidad es el concreto y entre sus productos se encuentra el diseño de bancas, mesas, jardineras, papeleras, biciparqueaderos, bolardos, juegos infantiles, entre muchos otros. Actualmente son un referente dentro del diseño latinoamericano.

Santiago Betancur (Colombia): exponente del modelado 3D en el país. Su portafolio se destaca por la calidad de sus trabajos en el desarrollo y modelado de personajes; además ejerce como artista conceptual y pintor. Su experiencia laboral incluye desde el sector de los videojuegos, cortometrajes, comerciales, publicidad e ilustración digital que lo han llevado a trabajar con empresas como Behance, Prime Media Studios, Gravistar Labs y Ethereal GF.

Toda la información de ‘Hoy es diseño’ la pueden encontrar en las redes sociales: en facebook Hoy es Diseño; Instagram @_hoyesdiseno y twitter @HoyEsDiseno y en su página web www.hoyesdiseno.com