Gobernadora del Valle afirma que es víctima de un falso testigo

COMUNICADO DE LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA



Frente a los señalamientos hechos en mi contra y conocidos a través de medios de comunicación, según los cuales el señor Andrés de Jesús Vélez habría declarado ante la Fiscalía que yo le di una suma de dinero al ex fiscal Rodrigo Aldana para que supuestamente lo convenciera a él de favorecerme en un testimonio en un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, me permito manifestar lo siguiente:



1- El señor Andrés de Jesús Vélez es un mentiroso, porque no he conocido de trato, vista ni comunicación, al fiscal Rodrigo Aldana y jamás he tenido relación alguna con él. Mal podría, entonces, haber incurrido en la supuesta oferta tendenciosa que el señor Vélez temerariamente señala.



2- Jamás ofrecí o mandé a ofrecer ningún dinero al señor Vélez, porque desde los primeros meses del año 2015, lo que hice fue acudir a la justicia a denunciarlo por ser un falso testigo, una vez sus falacias fueron desmentidas procesalmente en procesos que adelanta la Honorable Corte Suprema de Justicia.



Por tal motivo, instauré denuncia penal en su contra el 03-02 de 2015.



3- En consecuencia, la única relación que he tenido con el señor Velez es la de haberlo denunciado porque he sido víctima de ese sujeto desde hace años. El señor Andrés de Jesús Vélez ya ha sido reconocido como falso testigo en los procesos seguidos en la Corte contra los ex senadores Nancy Patricia Gutiérrez y Luis Alfredo Ramos, quienes también lo denunciaron por falso testimonio.



4- Solicito a la Fiscalía General de la Nación investigar hasta el fondo toda esta situación a fin de que se esclarezcan los motivos por los cuales se ha montando esta persecución sistemática de este falso testigo en mi contra.