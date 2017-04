Critican a concejales por reducción de acciones del Distrito en Triple A

El papel de quienes han sido concejales de Barranquilla en los últimos años está en tela de juicio debido a la drástica disminución que experimentó el Distrito como accionista de la empresa Triple A, pasando en poco más de dos décadas de tener el control a quedarse con un porcentaje mínimo de participación accionaria.

Horacio Brieva, quien fue secretario privado en la administración del exalcalde Edgar George y ahora es director de Protransparencia, cuestionó “cómo es que esta modificación sustancial en la composición accionaria se haya dado y que eso no haya tenido debate en el Concejo de Barranquilla”.

El también columnista aseguró que “yo no conozco un proyecto de acuerdo que modificara eso, que me lo muestren porque yo no lo he conocido”.

Para Brieva, no hay una explicación distinta que justifique el hecho de que el Distrito haya pasado de controlar a Triple A con más del 80% de las acciones a mediados de la década de los 90 a ser un socio que solo ostenta el 14.5% en la actualidad.