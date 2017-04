Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 25 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sijin de la policía investiga móviles y autores del homicidio de Carmen Claudia Cano Serna, la mujer fue asesinada anoche en hechos que se presentaron en el barrio Buenos Aires Plano de Armenia, por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades, esta es la segunda mujer que es asesinada en ese sector de la capital del Quindío este año.

En Armenia taxistas denuncian incremento de robos y atracos y además que hay zonas donde no pueden ingresar debido a la inseguridad.

El presidente de la asociación de transportadores y taxistas del Quindío, Juan Carlos García dijo que en el último caso un taxista estrello su vehículo contra un poste en el momento que dos pasajeros lo amenazaban con arma de fuego para atracarlo, para el líder transportador la situación de inseguridad para el gremio en Armenia es complicada

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A través del portal Las Dos Orillas un pasajero de un vuelo de Avianca que tenía como destino la ciudad de Armenia proveniente de Bogotá el pasado viernes 21 de abril denunció según él que la aerolínea lo bajó de la aeronave para subir y sentar al ex presidente Ernesto Samper

El denunciante Carlos Horacio Gonzáles dijo que el vuelo 9843 (Bogotá-Armenia) se demoró más de horas porque al parecer tenia sobrepeso y los hicieron bajar del avión mientras se superaba el impase, pero cuando volvieron a subir en su puesto estaba el ex presidente Samper, según el denunciante un verdadero atropello

La aerolínea Avianca a través de un comunicado expresa que “lamentamos el malentendido que se ha generado con el despacho del vuelo AV9843 que cubría la ruta Bogotá-Armenia el pasado viernes 21 de abril y con documentos podemos constatar que si hubo un problema de sobrepeso y por eso la reubicación de los pasajeros en el avión”

Sobre el expresidente Ernesto Samper Avianca aclara que “el señor Samper estaba dentro de los pasajeros del vuelo y en el momento que se solicita que todos los pasajeros deben descender de la aeronave, el ex presidente es llevado a su camioneta blindada mientras se supera el impase y regresa a la misma silla”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres municipios del Quindío permanecen en alerta amarilla por las altas probabilidades de deslizamientos, Se trata de Calarcá, Córdoba y Salento en donde debido

A la solidaridad ciudadana están acudiendo los afectados por el incendio en el barrio Acacias bajo, luego de que perdieran todo

Y es que luego de que las llamas acabaran con 7 viviendas sub normales en ese sector, las personas no saben qué hacer, pues además de perderlo todo, muchos no tienen para donde irse, por eso piden asistencia humanitaria, presencia institucional y que los ciudadanos les donen materiales para volver a levantar las casas.

El personero encargado de Armenia Jorge Iván Villegas llamó la atención de las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto y eviten que las invasiones ilegales sigan proliferando, pues por ubicarse en zonas de alto riesgo hace que la vulnerabilidad sea evidente ante cualquier tipo de emergencia, ya sea por incendios, como ocurrió en las Acacias Bajo, o por lluvias.

La secretaria de gobierno de Armenia, Gloría García sin desconocer el problema dijo que con la fiscalía en el Quindío adelantan un trabajo de investigación sobre quienes está liderando las invasiones que en muchos casos venden lotes sin ser de su propiedad y estafan a los ciudadanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de la Corporación Autónoma regional del Quindío John James Fernández dijo que con la Universidad de Caldas están adelantando el convenio que permitirá tener listo el estudio de riesgo que debe ser incluido en los planes de ordenamiento territorial de los municipios.

En municipios como Pijao y Génova en el Quindío comenzó a circular una especie de panfleto que anuncia limpieza social a nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia donde advierten que nadie puede estar después de las 9 de la noche en las calles, las autoridades investigan la veracidad y procedencia de este pasquín.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El concejal de Armenia Luis Guillermo Agudelo dijo que la falta de planeación del proyecto de valorización de la ciudad ha provocado sobrecostos en las obras y por ende la suspensión de la ejecución de varios de los proyectos planteados.

Dijo el edil que este tema y otras irregularidades serán expuestas mañana miércoles en el debate de valorización programado en el concejo municipal.

El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó la vigencia futura del año 2018, que otorga $133.000 millones de pesos, con los que se completan recursos por $249.000 millones para contratar la ejecución del 12% de los trabajos que permitirán terminar las obras del túnel de la línea.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la cámara de los colombianos en el exterior desde el Quindío Ana Paola Agudelo dijo que ninguna ciudad está preparada para recibir a los retornados de Venezuela por la crisis.

Agregó la representante que en los dos últimos años han retornado al país más de 1000 colombianos que en un número muy alto llegan desorientados, por eso la importancia de la creación del consejo de atención al migrante que aprobó el concejo municipal.

Sin embargo el ponente del proyecto concejal Javier Andrés Angulo expresó su preocupación por la falta de recursos para este proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo Nacional Electoral mediante resolución sancionó al Partido Alianza Verde con la suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas a concejo en alrededor de 80 municipios del país, para las elecciones de 2019

En la resolución aparece el departamento del Quindío, en el caso de Armenia por la inscripción de Orlando Mosquera como candidato a la alcaldía que según esta resolución estaba inhabilitado para ser candidato y la lista a la asamblea departamental por no cumplir la cuota de género, las directivas de este partido presentaron el recurso de reposición ante esta resolución.

Desde el concejo de Armenia cuestionan la demora en la trasferencia de los recursos para funcionamiento de la corporación.

En Armenia, las autoridades intensificaron los controles para descubrir las inmobiliarias que operan sin la reglamentación de ley

Con una inversión de 106 millones de pesos por parte de la gobernación del Quindío se inició en el municipio de Pijao la construcción de la tienda para desarrollar el programa Paisaje, Mujer y Café que beneficiará a las mujeres emprendedoras de esa localidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Deportes, los bicicrosistas quindianos brillaron en la Cuarta y Quinta Válida Nacional de BMX que se desarrolló el pasado fin de semana en Ubaté, Cundinamarca.

En la modalidad expertos 12 años , el bicicrosista quindiano Juan Camilo Galvis Ballén; se coronó campeón en las dos válidas al igual que Sofía Ávila que obtuvo el primer lugar en la categoría 9 años, mientras que Silvana Muñoz ocupo el segundo y tercer lugar en esta misma competencia.

En Deportes, Con gol de Giovanny López el Deportes Quindío le ganó uno a cero al Real Santander en la fecha 13 del torneo Águila de la B, el equipo cuyabro se ubica tercero en la tabla de posiciones del campeonato y jugará su próximo partido el lunes 1 de mayo como visitante frente al Cúcuta Deportivo.