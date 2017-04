“Estamos prevenidos frente a una catástrofe humanitaria en Venezuela”: Gobernador (e) de La Guajira

“Los hechos en Venezuela no van hacia una solución sino hacia una desgracia colectiva”, así es como el antropólogo Weidler Guerra, que se desempeña hace dos meses como gobernador encargado, comienza respondiendo sobre la situación que vive La Guajira en medio de sus conflictos propios y los fenómenos que ha traído la crisis institucional, social y económica del vecino país que incide directamente en la población colombiana que en esta península indígena es en gran parte binacional.

Mientras en La Guajira hay una institucionalidad aferrada a la esperanza de recuperarse, sobrevivir a los nefastos resultados de los malos manejos administrativos, económicos y políticos que se le dieron por años, aceptar la ayuda del Gobierno Nacional a través de la intervención a los recursos de salud, educación y agua potable para atender de forma integral pero inmediata sus principales problemáticas, Venezuela está en medio del colapso de su sistema y canaliza gran parte de sus problemáticas a Colombia, donde no hay una ruta clara para atender ese fenómeno.

De acuerdo con Weidler Guerra, el más reciente informe que obtuvo de Migración Colombia mostró que por cada colombiano que ingresa a su país a través de puntos fronterizos legales, están llegando dos venezolanos, sin embargo, La Guajira es un departamento con 240 kilómetros de frontera, un solo paso autorizado que es Paraguachón y un sinnúmero de trochas difíciles de regular, por lo que las estadísticas no reflejan la totalidad del fenómeno que aquí se vive.

Una de las mayores preocupaciones que hoy se tiene con esta situación fronteriza es el riesgo de una epidemia pública por el ingreso no regulado de personas, animales y otros elementos. “Enfermedades que han sido controladas y desaparecidas en Colombia como el sarampión y la rubeola, pueden venir de Venezuela porque ellos no tienen controles de vacunación en este momento, allá el sistema de salud no solo humano sino animal, colapsó. El sacrificio de animales podría afectarnos, podría aparecer la encefalitis equina venezolana otra vez o podríamos vernos ante una calamidad pública”, así lo indicó Weidler Guerra.

Como una medida preventiva ante esa amenaza, el Gobernador (e) de La Guajira habilitará esta semana un puesto de salud en Paraguachón para la recepción de personas que lleguen de Venezuela y con la Cancillería Colombiana está gestionando recursos para atender en el sistema hospitalario colombiano a los venezolanos de forma legal y adecuada.

“Esta semana, 47 personas venezolanas se identificaron atendidas en nuestro sistema con los recursos que tenemos para La Guajira, pero nosotros tenemos que ser humanitarios, no podemos negar esa atención y olvidar que durante décadas nosotros encontramos refugio en una Venezuela prospera. No es momento de cerrarles las puerta a los hermanos venezolanos porque la identidad más grande que tenemos nosotros es la pertenencia de la humanidad no de la nacionalidad”, sostuvo Guerra.

Pese a ello, el Gobernador (e) reconoció que en la institucionalidad colombiana “estamos muy prevenidos con una catástrofe humanitaria en Venezuela que puede implicar miles de refugiados en toda la frontera de los Llanos, Cúcuta y La Guajira, sobre todo acá en el norte del país donde somos limítrofes con la segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo, y con el estado de Zulia, donde hay más de un millón y medio de habitantes y tenemos población wayuu binacional”, puntualizó Weidler Guerra, quien además afirmó que se está trabajando en las soluciones a la problemática, para no cerrarle las puertas a los venezolanos.