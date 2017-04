Alcalde Duque realizó llamado de atención a secretarios de despacho de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, hizo un enérgico llamado de atención a todos los secretarios del despacho para que asistan al Concejo Distrital cuando sean requeridos por los coadministradores de la ciudad.

“He dado instrucciones precisas, les dije a los secretarios que no hay nada importante que la agenda del alcalde y también la de los concejales. Si son citados tienen la obligación de asistir, a menos que haya una causal mayor, que ellos sabrán entender, pero no podemos sacar excusas para no atender a los coadministradores de la ciudad”, dijo el mandatario al término del Consejo de Gobierno de este lunes.

Recalcó que se les debe dar la importancia que merecen los concejales de Cartagena. “Creo que este Concejo ha trabajado de la mano con la administración por eso destaco la importancia de que los secretarios asistan a los llamados que les hace la junta coadministradora de la ciudad”, sentenció.

El mandatario sostuvo que los concejales le pidieron que les exigiera a los secretarios asistir a las sesiones a las que son citados. “En muchos casos no le dan la importancia debida a los concejales, con quienes me reuní y de buena forma me preguntaron qué pueden hacer porque quieren trabajar de la mano de la Administración, pero muchos secretarios no colaboran”.

El alcalde les ratificó a todos los secretarios que deben asistir a las sesiones en el Concejo.

Duque no dio a conocer qué funcionarios no están cumpliendo con los llamados de los concejales, pero confía en que todos asistan cuando sean requeridos por los coadministradores de Cartagena.