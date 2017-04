Ladrones 'desmantelan' emisora comunitaria en Pontezuela, Cartagena

Preocupados se encuentran los residentes del corregimiento de Pontezuela en Cartagena, por la creciente ola de inseguridad de la que no se salvó ni la emisora comunitaria. A los estudios ingresaron antisociales y prácticamente la desmantelaron, denunció la red afrocomunitaria, administradora de la emisora.

José Luis Aguilar, quien funge como administrador de la misma, aseguró a Caracol Radio que "sobre las 2:00 AM, los vecinos de la emisora sintieron un ruido fuerte, pero no les prestaron atención porque pensaron que éramos nosotros que habíamos llegado al estudio, la sorpresa fue grande cuando al llegar a las 6:00 AM, encontramos esto vacío".

En el estudio, los jóvenes que manejan la emisora contaban con un computador avaluado en 2'500.000 pesos, un transmisor de señal, una consola, y varios equipos de comunicación. "Ya la SIJIN hizo presencia, y se tasaron los valores de todo lo perdido en unos 8-9 millones de pesos", dijo Aguilar.

Según el líder comunitario, ellos no había sufrido amenazas o tenido problemas por su trabajo en la emisora, "por el contrario, la comunidad nos expresa constantemente su apoyo incondicional, por lo que no entendemos cómo pudo alguien hacerle ese daño al pueblo", sentenció Aguilar.