Suspende el plantón contra el pico y placa

Alberto Flórez, comerciante de Bucaramanga, dijo que se tomó la decisión de no realizar la marcha y el plantón frente de la casa del alcalde, porque aún no se sabe sí el pico y placa exclusivo para el centro vuelve o no.

"Por ahora lo que hay son muchas especulaciones sobre lo que será el pico y placa para Bucaramanga y habrá que esperar el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander ", señaló Flórez.

Este alto Tribunal deberá decir si se mantiene o no el pico y placa en Bucaramanga o se debe emitir una nueva resolución por parte del alcalde Rodolfo Hernández.