Alcaldía de Bogotá pone en duda zonas adelantadas en las vías para motociclistas

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, se pronunció frente a la propuesta que entraría en prueba, de zonas adelantadas para motociclistas en los cruces semafóricos de la ciudad, para reducir los accidentes.

“Es algo que hemos venido trabajando. Nosotros pedimos un permiso al Ministerio de Transporte para tratar de implementar un piloto”, indicó.

Sin embargo, Bocarejo explicó que “realmente desde el punto de vista técnico, la Secretaría de Movilidad tiene varias reservas sobre si eso es útil o no, porque este tipo de elementos de señalización no están permitidos y no han sido adoptados por ningún manual, que son los que nos rigen en Colombia”.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en los primeros dos meses de este año se presentaron 1.249 accidentes de motos, siniestros que dejaron 23 muertos y 626 lesionados.