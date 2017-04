Bill Gate estuvo en Ipotshiru, una ranchería en La Guajira

La información la confirmó a Caracol Radio José Gerardo González, gerente de Macuira Tours que es la agencia que contrataron desde el exterior para organizar la visita de Gate, que es el hombre más rico del mundo según el más reciente listado de la revista Forbe.

En los pocos detalles que reveló a Caracol Radio, González dijo que el magnate estuvo con su familia (esposa e hijas) por dos horas compartiendo experiencias con los miembros de la etnia wayuu que habitan en la ranchería Ipotshiru, que se encuentra hacia el norte, a cuatro horas de la capital de La Guajira, y solo se llega en vehículos tipo campero a través de trochas.

“Esa es una ranchería normal, común y corriente, donde viven las familias y están apuntando al turismo como una alternativa de ingreso. Ahí la opción es de inmersión étnica donde el turista tenga una experiencia en la que conozca más de los usos y costumbres de la comunidad a través de los niños wayuu”, dijo González.

El gerente de Macuira Tours fue enfático al decir que “de la visita de Gates no se puede hablar mucho porque es lo que acordamos con los clientes. No está bien contar si fue al baño, si comió, con quién estuvo, esas intimidades hay que respetarlas, no es porque sea Billy Gate o sea otro el que vaya, es porque la experiencia que vendemos es de reencuentro humano, a lo básico, a la esencia de la vida, alejado de los lujos y sea el que sea lo tratamos igual y lo respetamos así sea rico o pobre”, describió.

En búsqueda de otros detalles, Caracol Radio supo que Gate y sus acompañantes llegaron hasta el lugar en helicóptero y toda su visita a la Alta Guajira fue organizada a través de una agencia internacional de turismo especializada en clientes V.I.P que ofrece ese tipo de experiencias subcontratando a operadores locales como Macuira Tours en cada destino que vende.

Durante los 120 minutos exactos que estuvo Gate en la ranchería, su familia compartió con los niños wayuu sobre el arte de tejer, el uso de instrumentos musicales y las danzas. No consumieron alimentos, fueron vestidos con prendas muy ligeras como bermudas y sombreros, y adquirieron recuerdos como mochilas y manillas.

“La agencia internacional vino varias veces meses anteriores para organizar cada detalle, nosotros no conocemos quién es Bill Gate, el wayúu no conoce a ese señor, no tiene un computador en su casa ni televisión, simplemente nosotros atendemos a todos por igual así sea un rico o cualquiera que quiera vivir la experiencia, el que quiera ir allá lo vamos a atender como se atendió a Bill Gates”, puntualizó José Gerardo González.

Así mismo, Capitanía de Puerto en Puerto Bolívar reveló a Caracol Radio que el magnate y sus acompañantes se desplazaron luego a la playa del Cabo de la Vela, donde tomaron un baño y practicaron Kitesurf, que es un deporte de deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa de tracción. Así se puede observar en la fotografía expuesta en este informe, que fue tomada mientras la familia Gate disfrutaba de esa actividad extrema el pasado miércoles 11 de abril del año 2017 a las 11:42 minutos de la mañana.