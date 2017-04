Avanza socialización del pico y placa

Esta semana se cumple la segunda jornada pedagógica para el pico y placa en la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades mantienen el control para revisar el cumplimiento y familiarización del nuevo modelo que compromete motocicletas, vehículos particulares y de servicio público.

El ejercicio busca empezar a orientar a los conductores sobre el cuadrante trazado y la necesidad del cumplimiento del mismo en los horarios establecidos desde las 7:30 am – 9 am, 11:30 am – 1:30 PM – 5:30 pm – 7 pm.

“La labor de socialización se ha adelantado en diferentes lugares con pancartas, volantes, perifoneo y mensajes para que la ciudadanía se prepare, a partir de la próxima semana empiezan las sanciones” precisó el secretario de transito José Luis Duarte.

La labor es acompañada por 90 uniformados de la policía de tránsito y transporte de la ciudad de Cúcuta.