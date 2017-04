Decisión del cierre del Puente Mariano Ospina otra vez a discusión

El secretario de infraestructura del departamento lanzo un ultimátum a todas las autoridades, concesionaria y comunidad en general del área metropolitana ante la necesidad de cerrar cuanto antes el Puente Mariano Ospina para su repotenciación.

El funcionario dijo que “esto ya no da más espera, hemos hecho pruebas piloto, tenemos que tomar una decisión. El puente esta potenzado al 50% y no aguanta más carga, no aguanta más presión y hay que tomar decisiones”.

Dijo el señor que esta semana se volverá a revisar el tema con los actores involucrados y agregó “estamos trabajándole a las vías alternas, a veces la gente por ahorrarse unos peajes no mira el efecto de otras situaciones”.

Indicó que no se descarta proponer como vía alterna Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga, pero señaló que serpa una decisión en conjunto.

Finalmente dijo que mientras más se retrase la intervención el riesgo sigue latente para peatones, tráfico vehicular y sectores productivos.