Malestar por obra y peaje en la Autopista Internacional

La Concesionaria San Simón se comprometió a revisar las reclamaciones que hicieron en las últimas horas los rosariences representados en líderes, dirigentes políticos y residentes en esa zona sobre el malestar alrededor de obras atrasadas y del peaje que esta sobre la autopista internacional.

Para el próximo viernes se volverán a reunir las partes y mirar los parámetros del contrato entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura para el intercambiador de Rumichaca.

Este último fue lo que desató en las últimas horas una manifestación sobre esa arteria vial y que provocó por algunas horas la suspensión de la movilidad por ese tramo.

“Estamos cansados llevamos once años pagando peaje y no vemos ningún beneficio, ese peaje se creó para los venezolanos y hoy con frontera cerrada quienes somos los que estamos respondiendo, no hay derecho a tanto abuso” dijo uno de los manifestantes.

Otro dijo que “el intercambiador siempre nos dice que esta cumpliendo cronograma, eso está hecho una piscina, se ha vuelvo peligroso, por falta de señalización y cada vez más estancado sin respuesta. En las últimas horas sacaron unos trabajadores a trabajar ahí para hacer que trabajan. Queremos respuesta ya, no más atrasos”.

Se espera que la próxima reunión pueda generar el espacio de respuesta para las reclamaciones que se hicieron en las últimas horas.