Venezolanos desesperados por alimentos

La violencia política desatada en el vecino país, ha aumentado el paso y las necesidades de los venezolanos que no solo pasa a abastecerse de alimentos y medicinas sino que también algunos contemplan quedarse pese a las adversidades y a las condiciones.

Las autoridades ubicadas en los pasos fronterizos reportaron que “ha aumentado el número de personas ya no son 70 son como 100 mil diarias, desesperadas con maletas para llevar alimentos, y mirar como sobrevivir allá”.

“Allá está muy duro, muertos, heridos, violencia, la represión de la guardia del gobierno todos los días es más difícil. No hay nada que comer, no hay medicinas, en Venezuela hoy da miedo todo” dice una mujer proveniente de San Cristóbal.

Mientras tanto otra con ojos tristes y casi llorosos dice “en Caracas y más allá me dicen que están matando perros y gatos para comer, para buscar algo, porque no hay nada, esto no es justo y lo más grave es que el país está colapsado” dice otra, oriunda de Rubio.

Desde las 5,30 am hasta las 9 pm los venezolanos aprovechan con los pocos recursos que traen, bolívares que se cambian con un diferencial que les afecta más la limitante económica, como también otros elementos que terminan en una especie de trueque.

Ellos traen pelo, ropa, electrodomésticos, oro y todo lo que les permita lograr la compra de un poco de comida para llevar a sus hogares en medio de una estricta canasta familiar, que termina reducida a lo elemental, arroz, azúcar, papel higiénico, pastas, jabón y crema de dientes.