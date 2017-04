Grafiteros le dicen a Peñalosa que no son criminales

Varios colectivos dedicados al grafiti en Bogotá rechazaron las palabras del alcalde, Enrique Peñalosa, quien relacionó en las últimas horas a quienes se dedican a esta práctica con criminales, para Cacerolo, un grafitero que hace sus obras en muros de la ciudad, “el lenguaje y las palabras que utilizó el alcalde son inapropiadas, para nadie es un secreto que el grafiti es en esencia ilegal pero creo que están estigmatizando al artista”.

Gustavo Trejos, papá de Diego Felipe Becerra, el joven que fue asesinado por un policía mientras pintaba un grafiti en un puente en el norte de Bogotá dijo que “el hecho de que haya grafitis no significa que hay delincuencia alrededor, creo que el Distrito debería preocuparse por generar una cultura del grafiti responsable en la ciudad generando los espacios para que los jóvenes puedan rayar y no criminalizarlos”.

Sobre el tema también habló Rek, un reconocido artista urbano y grafitero, quien dijo que actualmente Bogotá es un icónico del arte urbano en el mundo pero reconoce que espacios como los cementerios, hospitales e iglesias no son sitios para rayar “para que me respeten hay que dejar este tipo de espacios quietos, me parece desafortunado que estos personajes hayan rayado el Cementerio Central pero más desafortunado el comentario del Alcalde”.