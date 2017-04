Alcaldía de Cartagena entrega punto seguro en urbanización Costa Linda

Los residentes de la urbanización Costalinda en el barrio Olaya afirmen sentirse 80% más seguros. “Aquí vivíamos atracos a toda hora, llegaban con pistola en mano y hasta a un oficial de la policía que vive en la urbanización lo atracaron, un día ya no aguantábamos más y busqué al alcalde quien movió a todo su equipo para que nos escucharan y en conjunto armáramos la estrategia para contrarrestar la delincuencia”, recordó Olga Orozco, coordinadora del frente de seguridad de la Urbanización Costa Linda.

“En ese encuentro se establecieron unos compromisos por parte y parte, es decir, la comunidad ponía de su parte y el gobierno los respaldaba. Ellos conformaron un frente de seguridad y el alcalde Manolo Duque junto a todo su equipo los apoyamos con un CAI Móvil que puso la Policía y desde Distriseguridad les arreglamos el cableado por el cual no funcionaban 7 cámaras que tenían en la urbanización y adicionalmente les pusimos otra en un punto estratégico a las afueras de la urbanización para completar 8. Nos alegra ver como se ha beneficiado esta comunidad y como juntos hemos trabajado por una Cartagena sin miedo”, manifestó José Ricaurte, director de Distriseguridad.

Esperamos cumplir con un último compromiso que es un sistema de alarmas comunitario para esta comunidad, ya hemos entregado 120 en toda la ciudad. Seguimos cumpliendo”, agregó Ricaurte. Olga Orozco agradeció al alcalde Manolo Duque porque “vino y gestionó para que todo esto se diera en tiempo record. Las comunidades debemos trabajar de la mano con el alcalde y las autoridades que conformen sus frentes de seguridad porque nosotros lo hemos hecho y hemos visto los cambios, no podemos echarle la culpa a los gobernantes tenemos que poner de nuestra parte”, dijo.

Orzco afirma que las cámaras han sido fundamentales pues los delincuentes no llegan con facilidad. “Dicen: `ahí hay cámara, no llegamos`, esto es importante para evitar que sigan más atracos. “Con todo esto no solo se beneficia la urbanización Costa Linda, también sectores aledaños Castillete los Álamos, por eso queremos darle gracias al alcalde que tuvo esa entereza por ayudarnos y que el pueblo vea que él sí hace”, concluyó por su parte Nezly Martínez Carrascal, otra de las cuidadanas beneficiadas.