Investigarán negocios en Colombia de casa matriz de Triple A

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra los negocios de la multinacional española Canal de Isabel II, cuya filial Triple A presta los servicios de aseo y acueducto en Barranquilla.

Por medio de un comunicado, la entidad explicó que uno de los argumentos principales que soportan el inicio de las pesquisas tiene que ver con “múltiples irregularidades relacionadas no sólo con la deficiente prestación de los servicios, sino algunas de origen contractual y societario”, haciendo referencia al caso de Metroagua, cuya accionista mayoritaria era Canal de Isabel II, y que tenía a su cargo el acueducto de Santa Marta.

Triple A es controlada por Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la cual fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, en el marco de un proyecto de expansión en Latinoamérica de ese grupo económico español.

Inassa tiene participación en los acueductos de varios municipios del Atlántico como “Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojo, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacuri, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa, Galapa”.

Según la Procuraduría, en el caso de Triple A “la composición accionaria es: Inassa (82.16%), el Distrito de Barranquilla (14.5%) y otros (3.34%.)”.

Las reacciones en Barranquilla no se han hecho esperar. El secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, le dijo a Caracol Radio que “tal como está planteado no nos dice mucho porque no señala conductas de tiempos específicos. Tendremos que esperar los requerimientos de información de la Procuraduría a efectos de manifestarnos”.

Añadió Padilla que, de momento, el Distrito procederá con cautela a la espera de los resultados “porque no sabemos qué van a investigar”. Al ser preguntado sobre las implicaciones que esto pueda tener en la participación accionaria del Distrito en Triple A, respondió que “no hay ninguna censura específica sobre la que tengamos que ser cautos”.

Jaime Amín Hernández, excandidato a la Gobernación del Atlántico y actual senador por el Centro Democrático, se manifestó esperanzado en que la empresa “pueda dar las explicaciones las explicaciones frente a los hechos y circunstancias que le endilguen las autoridades”.

El congresista barranquillero recomendó al alcalde Alejandro Char “solicitar la mayor prontitud de la aclaración de los hechos”.