Gobernador de Sucre niega saber de reunión de alcaldes con hermano de Santrich

El gobernador de Sucre ,Edgar Martínez, se mostró sorprenddio por la noticia de la W Radio una supuesta reunión de 8 alcaldes de Sucre con un hermano del líder de las Farc, Jesús Santrich.

De acuerdo con el mandatario no puede asegurar que la reunión ocurrió o no ocurrió pero aclara que el no fue informado .

"Estoy muy sorprendido con esa noticia, he hablado con algunos alcaldes y me han dicho que hubo esa reunión " aseguró.

Sin embargo Martínez dice que el alcalde de Toluviejo,Matildo Colón ,con quien habló, admitió que se ha reunido con el hermano del líder guerrillero que es oriundo de ese municipio.

" No me dijo el motivo, de que hubiesen hablado de proyectos, no me dijo nada en ese sentido" aseveró el gobernador.

Advirtió a los funcionarios que nadie puede asistir a este tipo de reuniones y pidió recordar lo ocurrido en Santafe de Ralito donde varios funcionarios fueron judicializados por reunirse con paramilitares .

"Yo asistiría solamente si me autoriza el presidente de la República a una reunión de esta naturaleza" enfatizó.

Sobre la reunión del alcalde de Toluviejo ,Matildo Colón, con el hermano de Santrich, el gobernador le restó importancia por el hecho de que la familia de Sausias Pausias Hernández, Jesús Santrich, es de ese municipio.

De acuerdo con una publicación de la W Radio ocho alcaldes de Sucre se reunieron con Abdiel Hernández, Hermano de Santrich, donde se habría ofrecido a los mandatarios la gestión de proyectos con cooperación internacional para sus municipios.