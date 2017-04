Todo el proceso de paz fue transparente y de cara al mundo: Vicepresidente

El vicepresidente de la república, general Óscar Naranjo, afirmó en Medellín que todo el proceso de paz adelantado entre el gobierno colombiano y las Farc, fue trasparente, de cara a Colombia y no hay secretos para revelar, como los que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El general Naranjo Trujillo le restó importancia a los comentarios del presidente venezolano y resaltó que hoy nuestro país está viviendo un proceso de paz sólido.

“Yo puedo, como negociador plenipotenciario en La Habana, certificar que este proceso es transparente, de cara al país y que no hay lugar a que hoy se hagan afirmaciones poniendo en duda la transparencia de este proceso. Lo digo como vicepresidente y como negociador, no tiene ni importancia alguna la declaraciones que se han dado”, ratificó el general Naranjo, en referencia a las declaraciones de Maduro.

Sobre el concepto del primer mandatario de Venezuela de que Colombia es un estado fallido aseguró: “el país brilla como una democracia vigorosa, como una democracia donde se dan garantías a todos los ciudadanos y por lo tanto entrar en discusiones de esa naturaleza es estéril”.

Al consultarlo sobre un supuesto plan para asesinar a los líderes de las Farc, prefirió no abundar en detalles: “esa afirmación me lleva simplemente a la conclusión de que no tengo comentarios”.

Sobre el hallazgo de la caleta de armas del frente 48 de las Farc en el Cauca, señaló que esta no será una paz armada.

“Lo que puedo asegurar es que esta no será una paz armada. Nos hemos asegurado durante la construcción del proceso de paz de que la dejación de la armas, la destrucción del material inestable y la dejación del material de las armas de acompañamiento tienen que ser una realidad, y lo que se trata es que todos los ciudadanos con el seguimiento del componente internacional que no hay paz armada en Colombia, la dejación de las armas es condición esencial para la participación en política y la reintegración”, concluyó el vicepresidente colombiano durante su primera visita a Medellín desde que asumió ese cargo.