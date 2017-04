“La vida de un venezolano es un teléfono celular”: Tachirenses

“La vida de un venezolano vale un teléfono, tu vida vale una cartera por despojarte de un vehículo, está en juego tu vida, si sales ileso, gracias a Dios”. Así describen los venezolanos, la situación de inseguridad que atraviesa su país.

El estado Táchira, es una de las poblaciones que evidencia esta situación, allí ni los niños se salvan de la delincuencia “Chico, esto no es justificable que te maten por robarte un celular, pero la gente tiene hambre, los venezolanos están desesperados, no hay comida no hay empleo, entonces, la gente, lamentablemente, se pone a robar para subsistir”. Dijo otro de los venezolanos en diálogo con Caracol Radio.

“Salir es un trauma, si está en su caso o fuera de tu casa no hay seguridad, los policías llegan cuando todo ha pasado y cuando agarran a los delincuentes, empiezan a coordinar la salida, piden tantos bolívares para dejar en libertad a los responsables de hurtos y atracos, cada día es más la inseguridad” manifestó, otro de los extranjeros.

Coinciden que en medio de estas acciones delictivas y del aumento de los homicidios, el estado no brinda la atención y reacción que merecen los casos denunciados frente a la criminalidad por la que atraviesa Venezuela.