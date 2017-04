Alcaldía de Bogotá pide a la Dimayor no suspender torneo del fútbol colombiano

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, se refirió a la advertencia de Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, quien dijo que se contempla “jugar a puerta cerrada o suspender el torneo colombiano”, debido a la implementación del nuevo Código de Policía.

“La Policía va a seguir prestando la seguridad en los estadios. El llamado que hacemos es que los organizadores privados de estos eventos de aglomeración masiva, se hagan cargo de ciertas cosas que se le han venido delegando a la Policía”, señaló.

Mejía explicó que por ejemplo, “la Policía no puede estar en las tribunas verificando que una persona no se siente en un lugar que no corresponde a la boleta”.

En ese sentido la administración distrital hizo un llamado a los organizadores para que incremente el personal de logística en el estadio El Campín.