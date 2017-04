El gobierno departamental asegura que el laboratorio Vivelab si funciona y está abierto

Con base en la nota publicada por caracol Radio en la que titulamos “Laboratorio vivelab lleva más de un año cerrado”, el director TIC de la gobernación del Quindío, ingeniero Bernardo Arango aclaró que dicho sitio no ha estado cerrado, pues si bien ya no se tiene el convenio que se traía con la Escuela de Administración y Mercadotecnia, EAM, se siguen brindando capacitaciones y facilitando los espacios para los emprendedores de la región, según el funcionario, ocurre que las personas no acuden al lugar, aun sabiendo que los servicios son gratuitos.

Al respeto el rector de la EAM Francisco Jairo Ramírez Concha dijo que no comprende porque no siguió el convenio que se traía con base en los resultados que se lograron, toda vez que el informe final de la operación del Vivelab de la EAM evidenció el trabajo con 19 emprendimientos y las capacitaciones que se desarrollaban, fuera de la posición que este laboratorio había alcanzado según el ministerio tic, pues era el mejor segundo en el país.