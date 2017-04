Mototaxistas impiden entrada de nueva ruta de Transcaribe a Villa Estrella

Un grupo de mototaxistas bloqueó desde primeras horas de la mañana la entrada de los buses de Transcaribe al sector de Villa Estrella, impidiendo el inicio de la etapa pedagógica que está presupuestada para extenderse hasta el sábado próximo.

El domingo es el comienzo de la operación comercial.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, lamentó que una parte de la comunidad y algunos mototaxistas se opusieran al querer de la gran mayoría de los habitantes de este barrio, que está de acuerdo con el servicio de transporte que ofrece el Sistema Integra de Transporte Masivo (SITM).

“Hace dos semanas me reuní en las oficinas de Patio Portal con no menos de veinte (20) personas, entre ellas había una edil, líderes comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, y pidieron algunas cosas, que lamentablemente no son del resorte de Transcaribe. Pero igual nos comprometimos con hacerlas saber a las diferentes dependencias. Ellos pidieron demarcaciones, calles y box-colvert, entre otras obras, que compete trabajarlas a otras Secretarias, pero que no son de Transcaribe”, dijo.

El funcionario igualmente dijo que estos requerimientos no justificaban el hecho de impedir los recorridos de reconocimiento de los buses de Transcaribe, un servicio que mejorará la calidad de vida de los vecinos de este sector, puesto que les ofrecerá más seguridad, comodidad y rapidez en su transporte urbano diario.

“Tengo más de treinta (30) derechos de petición de diferente barrios solicitando a gritos a Transcaribe”, sostuvo.

Añadió que no era justo que algunas personas impidieran que Villa Estrella, que fue escogido recientemente para contar con este servicio, disfrutara de los beneficios del SITM.

Reiteró que estaba seguro que “eran más las personas que quieren a Transcaribe en Villa Estrella, que las que no lo quieren”, y pidió a autoridades policiales acompañamiento en este proceso para permitir que el servicio de Transcaribe llegue a esta comunidad.