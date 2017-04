CNE confirma que sí hubo aportes de particulares a campaña de HG

El Consejo Nacional Electoral reportó los aportes efectuados a la campaña del hoy alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien ha venido señalando que puede hacer una administración independiente porque llegó al primer cargo del municipio sin compromisos.

"Yo no le recibí plata a nadie; ni un peso. Nadie puede decir que nos aportó ni diez centavos a la campaña porque es que la campaña para llegar a la alcaldía no estaba basada en gastar plata, sino en generar emoción" había dicho el mandatario en una rueda de prensa recientemente.

En el documento del CNE se relacionan los aportes efectuados al candidato del movimiento Lógica, Ética y Estética. Figuran donativos de personas naturales como Gabriel Vásquez Tristancho, un reconocido, contador y profesor universitario, quien aportó $5 millones. ( ver documento al final de esta nota)

El concejal de Bucaramanga, Wilson Mora, dijo a Caracol Radio que Vásquez es el representante legal de Baker Tilly, una empresa " a la que el alcalde ha entregado a dedo varios contratos". De hecho, la misma administración local ha revelado que esa organización fue la encargada de hacer la auditoría al manejo de la Terminal de Transportes de la que Mora fue gerente hasta hace poco.

Una fuente allegada al alcalde argumentó que el documento del CNE "es público hace meses. El Alcalde no fue preciso porque realmente los aportes privados no fueron mayoría en la financiación. No son realmente significativos frente al costo total".

En la lista de aportantes aparecen Alejandro Galvis Ramírez, accionista de Vanguardia Liberal. Su donación fue de $120 millones. También figura la firma HG, empresa constructora propiedad del alcalde Hernández Suárez. En la relación del CNE aparece como donante John Frederick Ardila Guerrero, quien hoy es director creativo de las piezas publicitarias de la alcaldía.

El alcalde ha mantenido un duro enfrentamiento con el grupo de concejales de la oposición a la que acusa de haber patrocinado hechos de corrupción en administraciones anteriores.