Rolando Ochoa pide no buscar culpables donde no los hay

Mientras la Fiscalía inició la investigación del accidente en que murió el cantante Martín Elías, el acordeonero Rolando Ochoa salió en defensa del conductor del vehículo, hizo un llamado a la cordura y afirma que los culpables de la tragedia son quienes manejan las carreteras.

Horas después del sepelio, R8, como se le conoce popularmente, hizo un llamado a no estigmatizar al conductor del vehículo, Armando Quintero, y pide no buscar culpables donde no los hay.

“Me parece increíble que quieren ahora buscar culpables, quieren condenar a una persona que en realidad solo cumplía con su trabajo, hay otras partes donde sí tienen que buscar culpables, quienes hacen las carreteras, para eso hay unos presupuestos. No solo es porque Martín se haya ido, porque es una figura pública, pero cuántas personas humildes mueren a diario en esas carreteras por el mal estado, allí es donde trasciende el hecho. No se trata de buscar culpables porque nos encanta señalar, no queramos ahora afectar la vida de una persona que ni conocen el corazón de ese muchacho noble, bueno, trabajador, qué va a querer él matar a nadie, sáquense eso de la cabeza por Dios, que el gobierno tome cartas en el asunto”.

Rolando Ochoa atribuye la responsabilidad del accidente al Estado por la precariedad de las vías y también al mal estado de los hospitales.

“No quiero arremeter contra nadie, pero un peaje bien caro que hay en esa vía, imposible que todavía la vía esté como esté, y quiénes están en los hospitales, los suplementos para los hospitales, con lo poco que había le dieron los primeros auxilios a Martín en San Onofre“, señala.

“No es buscar culpables señores, es buscar soluciones para los pueblos que se están acabando”, enfatiza el acordeonero.