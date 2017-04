Crean veeduría para actividad minera en Jericó

Al término de una reunión entre campesinos del corregimiento de Palocabildo en Jericó, autoridades y los representantes de la multinacional Anglo Gold Ashanti, se acordó la conformación de una veeduría que analizará los trabajos de instalación de plataformas de perforación para exploración minera de oro que se adelantan en la zona. Sin embargo los campesinos dicen que esta veeduría no quita el temor que sienten ante la posible contaminación de yacimientos de agua.

“Se instalaron una mesa la empresa el alcalde ellos instalaron dizque una mesa de concertación de dialogo se quedó en formar una veeduría para a hacerle seguimiento a donde ellos están es una veeduría que yo no le veo razón de ser y yo participó en eso porque no hay que hay nada que negociar.” Relató Rodolfo Tobón líder campesino de Palocabildo.

Los campesinos manifestaron que durante la reunión se negaron acordar con los representantes de la multinacional, pues rechazan cualquier tipo de actividad minera en la zona, incluso advirtieron que no permitirán que entren al corregimiento de Palocabildo.

“Con ellos no se alcanzó a hablar nada, con la empresa no hablamos nada porque la idea de nosotros es no negociar, no quisimos dialogar y si van a entrar a la fuerza, yo digo que nos toca a todos los municipios unirnos y pararnos allá a no dejarlos pasar” advirtió Rodolfo Tobón.

Por su parte la Anglo Gold Ashanti manifestó que entienden los temores de la gente y esperan llegar a acuerdos pacíficos , pero rechazan las vías de hecho como bloqueos de vías y protestas que alteren el orden público.