Así están los cuerpos de bomberos en Antioquia

El Cuerpo de Bomberos de Medellín tiene cien años de existencia y operaciones, un siglo en el cual ha concurrido a la atención de grandes desastres naturales, incendios y calamidades diversas en esta municipalidad.

Se trata de una organización de socorro adscrita a la Alcaldía de Medellín, lo cual le da un carácter oficial, público, que le permite tener una asignación de recursos del gobierno municipal, a través del Departamento administrativo de gestión de riesgo de desastres, Dagrd.

El organismo de socorro cuenta con un adecuado parque automotor y modernos equipos para la atención de toda clase de emergencias y rescates, como también de un recurso humano conformado por unas 220 personas, hombres y mujeres dedicados a la prevención y atención de los desastres.-

Está organizado en cinco grupos especiales para la atención de los siniestros, y su maquinaria se modernizado por completo en los últimos cinco años.-

En Antioquia

El Departamento administrativo de atención y prevención de Desastres, Dapard, adscrita a la Gobernación de Antioquia, confirmó que –con excepción de Medellín- en esta región, los cuerpos de bomberos son voluntarios, y dependen de los recursos que consigan en gestión propia o por convenios con los gobiernos locales.-

De los 125 municipios de Antioquia, SEIS no cuentan con cuerpos de bomberos porque nunca han sido creados, o nunca los han organizado en esas comunidades o por el gobierno local. Se trata de los municipios de Uramita, Buriticá, Nariño, Giraldo, Maceo y Cáceres.

Según el Dapard, otros cuatro municipios tienen personería jurídica suspendida porque no tienen recursos y por ello han dejado de funcionar y por eso no cuentan con estos organismos de socorro voluntario: Peque, Campamento, Carolina del Príncipe y San Pedro de Urabá.

Aunque tienen Personería Jurídica, están inactivos por diversas razones, entre ellos falta de personal y de recursos económicos, los cuerpos de bomberos de Murindó, Vigía del Fuerte, Yalí y Tarazá.-

El Dapard resaltó que cinco cuerpos de bomberos trabajan en muy buenas condiciones: Sabaneta, Bello (aunque sin convenio con la alcaldía municipal), Itagüí y Envigado, en el valle de Aburrá, y Rionegro, en el oriente cercano, que también “trabaja en muy buenas condiciones”.-

También consideró que tienen condiciones aceptables de operación los cuerpos de bomberos de La Estrella, Caldas, Girardota, Copacabana y Barbosa, todos en el área metropolitana de Medellín.

55 en condiciones precarias

“Sin embargo, tenemos 55 cuerpos de bomberos que están en regulares condiciones, no tienen sedes adecuadas, y sus respectivas administraciones municipales no aportan los recursos suficientes para que estas entidades puedan funcionar”.

Hasta 61 municipios sin forma de convenios con los cuerpos de bomberos, y hoy tenemos alrededor de 45 cuerpos de bomberos que aún no han firmado convenios con sus municipios.

Eso conlleva a un incremento en la vulnerabilidad física de los ciudadanos y de sus bienes, porque si no tenemos un cuerpo de bomberos adecuado no tenemos como atender las emergencias y por ende es mayor el riesgo que corre cada uno de sus ciudadanos”, describió el Dapard.-

El coordinador del Área de Manejo de Desastres en el Dapard, capitán René Bolívar, precisó: “Afortunadamente no ha habido situaciones graves que lamentar, y ojalá no ocurran, pero de acuerdo con la Ley 1575, en su artículo segundo, es responsabilidad constitucional del alcalde de cada municipio asumir la prevención y control de las emergencias. Pero, ojo, no es que por el hecho de tener Defensa Civil ya se está cumpliendo la ley, pues la tarea de la Defensa Civil es distinta a la del cuerpo de Bomberos, que debe trabajar la prevención y control de incendios.

O sea que si ocurriera una eventualidad, un incendio, como el que acabamos de observar en San Jacinto, Bolívar, le compete al alcalde asumir la responsabilidad total de las pérdidas de los bienes y las vidas por no tener cuerpo de bomberos”