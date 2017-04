San Jacinto no cuenta con cuerpo de Bomberos

Con el incendio registrado en la alcaldía de San Jacinto en el departamento de Bolívar se puso nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema de socorro especialmente el del cuerpo de bomberos.

Los san jacinteros veían impotentes como las llamas destruían la alcaldía municipal y las personas con baldes o extintores de los carros intentaban sofocar las llamas pero la conflagración era incontrolable.

Y es que todo en San Jacinto está a favor para que se diera una eventualidad de este tipo: no hay cuerpo de bomberos y el servicio de agua es deficiente.

Además los bomberos de San Juan, población que está a 20 minutos llegaron casi una hora después del reporte porque se demoró la activación del protocolo para el apoyo en esta clase de emergencias.

Miguel Maturana, representante de los cuerpos de bomberos de Bolívar hizo un nuevo llamado a las autoridades sobre la situación de los organismos de socorro en Bolívar.

Y es que panorama en el departamento no es nada alentador: De los 46 municipios de Bolívar, 33 no tienen cuerpos de bomberos, asimismo, muchos de ellos no tienen convenios ni contratos firmados con las administraciones municipales.

Recordemos que el 12 de febrero de este año, cinco niños murieron en el municipio de El Peñón, sur de Bolívar en un incendio, una de las poblaciones del departamento que no cuenta con bomberos.